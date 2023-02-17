Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:43, 17 февраля 2023Россия

Российский военкор оценил смену командующего Центральным военным округом

Военкор Сладков: генерал-лейтенант Мордвичев подходит для решения сложных задач
Андрей Мордвичев

Андрей Мордвичев. Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Военный корреспондент Александр Сладков оценил смену командующего Центральным военным округом (ЦВО) России и назначение на этот пост генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева. Свое мнение он высказал в беседе с RTVI.

Журналист признался, что не знаком с генералом лично, однако считает, что он подходит для решения тех сложных задач, которые стоят на сегодняшний день.

«Он прошел первый этап специальной военной операции. Это сложнейший этап, когда мы ответили на вызов превентивными действиями, потому что Луганская и Донецкая народные республики перестали бы существовать в течение недели, наверное», — подчеркнул военкор.

17 февраля из данных Единого государственного реестра юридических лиц стало известно о том, что в России сменился командующий ЦВО. Ранее должность занимал генерал-полковник Александр Лапин — о его отстранении сообщалось в октябре прошлого года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Минобороны подтвердило смену командующего Центральным военным округом
Путин заявил о необходимости перестроить маршруты экспорта российского газа
Раскрыта причина закрытия районных ЗАГСов Москвы
Фильм «Джон Уик 4» официально покажут в России
Инстасамку внесли в базу «Миротворца»
В Госдуме ответили на планы Киева «демонтировать» Россию как государство
Прокуроры запросили еще 25 лет тюрьмы для обвиненного в педофилии певца Ар Келли
Российский военкор оценил смену командующего Центральным военным округом
Блогерша сделала пластику век за почти 300 тысяч рублей и разозлила подписчиков
Обнаружено космическое облако-«головастик»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.