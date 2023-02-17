Российский военкор оценил смену командующего Центральным военным округом

Военкор Сладков: генерал-лейтенант Мордвичев подходит для решения сложных задач

Военный корреспондент Александр Сладков оценил смену командующего Центральным военным округом (ЦВО) России и назначение на этот пост генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева. Свое мнение он высказал в беседе с RTVI.

Журналист признался, что не знаком с генералом лично, однако считает, что он подходит для решения тех сложных задач, которые стоят на сегодняшний день.

«Он прошел первый этап специальной военной операции. Это сложнейший этап, когда мы ответили на вызов превентивными действиями, потому что Луганская и Донецкая народные республики перестали бы существовать в течение недели, наверное», — подчеркнул военкор.

17 февраля из данных Единого государственного реестра юридических лиц стало известно о том, что в России сменился командующий ЦВО. Ранее должность занимал генерал-полковник Александр Лапин — о его отстранении сообщалось в октябре прошлого года.