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23:14, 17 февраля 2023Спорт

Мостовой оценил возможное получение гражданства легионерами «Зенита»

Мостовой заявил, что натурализация игроков «Зенита» не имеет смысла для футбола в России
Александр Мостовой

Александр Мостовой. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил возможную натурализацию бразильских легионеров «Зенита» Малкома и Клаудиньо. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Эта тема уже возникала несколько месяцев назад. Мое мнение остается прежним — для развития российского футбола смысла в этом нет», — заявил Мостовой. Он выразил непонимание того, с какой целью бразильцы хотят получить российское гражданство.

Ранее в пятницу, 17 февраля, «Спорт-Экспресс» сообщил, что Малком и Клаудиньо получат российские паспорта весной 2023 года. При этом, по действующим правилам Международной федерации футбола (ФИФА), они не смогут сменить спортивное гражданство и играть за сборную России. Это невозможно, поскольку футболисты уже выступали на официальных турнирах в составе сборной Бразилии.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. В составе петербургской команды он стал трехкратным чемпионом России, трижды завоевал Суперкубок страны и стал победителем Кубка России. Клаудиньо присоединился к сине-бело-голубым в 2021 году и вместе с клубом стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Андрей Стрельцов
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