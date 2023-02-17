Фитнес-эксперт рассказал о разминке после долгой работы за компьютером

Фитнес-эксперт посоветовал упражнения на растяжку для разминки при работе за компьютером

Фитнес-эксперт Алисия Унгаро рассказала о разминке для тела после долгой работы за компьютером. Ее слова приводит Shape.

Унгаро посоветовала делать обратную планку. Для этого необходимо сесть на коврик, вытянуть ноги вперед и упереться кистями в пол. «Высоко поднимите бедра, удерживая стопы вместе. Задержитесь на 5 вдохов или 10 секунд. Опустите бедра на пол и повторите еще два раза», — пояснила она.

Второе упражнение — выпады с растяжкой по 3-5 раз на каждую сторону. Специалист добавила, что после переноса веса на переднюю ногу нужно задержаться в положении выпада на 10 секунд для достижения наилучшего эффекта.

Растянуть мышцы ног помогут также приседы на пятках. «Встаньте на колени на коврик, поставьте ступни под ягодицы, надавливая на подушечки пальцев. Растягивайте стопы в течение 30 секунд, затем расслабьте», — объяснила Унгаро. Выполнять упражнение необходимо две минуты.

Ранее фитнес-эксперт Джей Кардиелло рассказал о правилах возвращения к тренировкам после долгого перерыва. Специалист посоветовал начать с йоги или упражнений на растяжку и гибкость дважды в неделю.