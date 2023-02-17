Власти Стамбула предупредили об опасности обрушения домов тысяч жителей города

Мэрия Стамбула предупредила о риске обрушения 318 домов в случае землетрясения

Мэрия турецкого Стамбула предупредила, что в случае землетрясения в городе могут обрушиться 318 домов и унести жизни тысяч человек. О соответствующей опасности сообщает издание Milliyet со ссылкой на представителя администрации города Бугру Гекче.

В 318 зданиях, риск обрушения которых наиболее высок, проживают примерно 10 тысяч человек. По словам Гекче, по своей сейсмостойкости они не соответствуют даже низшему, Е-классу. Он добавил, что еще более 1,5 тысячи зданий входят в категорию построек с повышенным риском обрушения (D и Е-классы).

Гекче отметил, что администрация города поможет жителям и арендаторам ненадежных зданий переехать в новые места. Предполагается, что для этого им единовременно выплатят по 4,5 тысячи лир (около 17,8 тысячи рублей по актуальному курсу валют). «Мы считаем, что это важная инициатива в рамках эвакуации из опасных сооружений», — заявил чиновник.

Ранее турецкие сейсмологи предрекли сокрушительное землетрясение в Стамбуле, так как мегаполис находится на стыке Анатолийской и Евразийской тектонических плит. В газете Hürriyet отметили, что потери от него превысят те, которые были зафиксированы в начале месяца в Кахраманмараше.

По последним данным, число жертв февральских землетрясений в Турции составило 38 044.