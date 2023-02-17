Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
19:08, 17 февраля 2023Среда обитания

Власти Стамбула предупредили об опасности обрушения домов тысяч жителей города

Мэрия Стамбула предупредила о риске обрушения 318 домов в случае землетрясения

Фото: Unsplash

Мэрия турецкого Стамбула предупредила, что в случае землетрясения в городе могут обрушиться 318 домов и унести жизни тысяч человек. О соответствующей опасности сообщает издание Milliyet со ссылкой на представителя администрации города Бугру Гекче.

В 318 зданиях, риск обрушения которых наиболее высок, проживают примерно 10 тысяч человек. По словам Гекче, по своей сейсмостойкости они не соответствуют даже низшему, Е-классу. Он добавил, что еще более 1,5 тысячи зданий входят в категорию построек с повышенным риском обрушения (D и Е-классы).

Гекче отметил, что администрация города поможет жителям и арендаторам ненадежных зданий переехать в новые места. Предполагается, что для этого им единовременно выплатят по 4,5 тысячи лир (около 17,8 тысячи рублей по актуальному курсу валют). «Мы считаем, что это важная инициатива в рамках эвакуации из опасных сооружений», — заявил чиновник.

Ранее турецкие сейсмологи предрекли сокрушительное землетрясение в Стамбуле, так как мегаполис находится на стыке Анатолийской и Евразийской тектонических плит. В газете Hürriyet отметили, что потери от него превысят те, которые были зафиксированы в начале месяца в Кахраманмараше.

По последним данным, число жертв февральских землетрясений в Турции составило 38 044.

Полина Кислицына
Обсудить
Последние новости
Россия обвинила США в замалчивании крупной экологической катастрофы
Россияне снова стали лидерами по покупке жилья в Турции
Зеленский оценил вероятность присоединения Белоруссии к спецоперации на Украине
Российский подросток погиб при взрыве газа в жилом доме
В Москве спустя почти 15 лет задержали убившего бригадира из-за зарплаты мужчину
Выявлены сезонные изменения сна у человека
В России оценили слова Шольца об отсутствии единства в Германии
Средства популярного бренда привели к массовому облысению женщин
Шольц высказался о невозможности Украины завершить конфликт до конца года
Актер из «Папиных дочек» признался в домогательствах к ребенку
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.