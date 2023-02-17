В МИД отказались раскрывать дальнейшие шаги России по «Северным потокам»

Замглавы МИД Рябков: Россия не будет анонсировать дальнейшие шаги по «Северным потокам»

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков высказался о дальнейших действиях Москвы в связи с терактами на газопроводах «Северные потоки». Его слова приводит РИА Новости.

По словам дипломата, Россия не будет анонсировать ответные шаги по ситуации вокруг подрывов «Северных потоков». Он отметил, что российская сторона дождется дальнейшего развития событий и «установления истины через международное расследование».

«Во всяком случае, никакие карты заранее на стол о дальнейших шагах мы выкладывать не будем», — отметил Рябков.

Замглавы МИД также заявил о необходимости провести независимое международное расследование взрывов на газопроводах с обязательным участием России. «То, как нашим специалистам, в том числе из "Газпрома", нашим следователям, на протяжении всего этого времени отказывают в доступе к материалам, как им не дают подключиться к следственным действиям — это тоже сигнал сам по себе», — подчеркнул он.

Утром 27 сентября 2022 года компания Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях на двух газопроводах компании — «Северный поток» и «Северный поток-2», которые идут по дну Балтийского моря в Германию. По данным германских следователей, за подрывами газопроводов могут стоять представители одной из западных стран.