В МИД России заявили о необходимости расследования взрывов на «Северных потоках»

Замглавы МИД Рябков заявил о необходимости расследования взрывов на «Северных потоках»

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в эфире Первого канала заявил о необходимости провести независимое международное расследование взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» с обязательным участием России. Об этом сообщает РИА Новости.

«То, как нашим специалистам, в том числе из "Газпрома", нашим следователям, на протяжении всего этого времени отказывают в доступе к материалам, как им не дают подключиться к следственным действиям — это тоже сигнал сам по себе», — заявил он. Рябков назвал поведение союзников США в Европе «хамским».

«Безотносительно к информации, которой мы располагаем, которую мы получаем самостоятельно, это тоже маркер того, что реально там произошло и как это все разыгрывалось», — отметил он.

Утром 27 сентября 2022 года компания Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях на двух газопроводах компании — «Северный поток» и «Северный поток-2», которые идут по дну Балтийского моря в Германию. Позже сообщалось, что германские следователи допустили, что за подрывами газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» могут стоять представители одной из западных стран.

8 февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США. По версии журналиста, операцию провели Военно-морские силы США, для установки бомб использовали подлодки.