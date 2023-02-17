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14:07, 17 февраля 2023Россия

Российские войска поразили два склада боеприпасов ВСУ на херсонском направлении

Минобороны сообщило о поражении двух складов боеприпасов ВСУ на херсонском направлении

Фото: РИА Новости

Российские военнослужащие поразили два склада боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Херсона и села Высшетарасовка Днепропетровской области. Об этом в пятницу, 17 февраля, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По данным военного ведомства, были поражены склады 124-й и 129-й бригад территориальной обороны.

За сутки на херсонском направлении российские войска уничтожили до 35 украинских военнослужащих, 12 автомобилей, две самоходные гаубицы «Акация» и установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что российские артиллеристы нанесли удар по расположению одного из украинских подразделений в районе Антоновки, а также уничтожили самоходную гаубицу 2С1 «Гвоздика» ВСУ около села Широкая Балка в Херсонской области.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин обозначил целями СВО демилитаризацию и денацификацию Украины.

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Варвара Родикова
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