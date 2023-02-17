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03:43, 17 февраля 2023Наука и техника

В России начались испытания беспилотника ТрАМП

В России начались испытания беспилотника ТрАМП, первый полет запланирован на апрель

Фото: Global Look Press

В России начались наземные испытания транспортного беспилотника ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа) — первый полет запланирован на апрель. Об этом сообщает РИА Новости на источник в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

Как заявил собеседник агентства, разработчики приступили к испытаниям беспилотника на земле. Проверяются и отлаживаются системы и механизмы управления дроном, выполняются серии пробежек без отрыва от полосы для уточнения расчетных параметров.

О разработке дальнего транспортного беспилотника самолетного типа ТрАМП сообщалось ранее. Он способен перебросить до 250 килограммов груза на расстояние свыше 600 километров. Ключевая особенность новой машины заключается в наличии большого грузового отсека объемом 2650 литров. Он позволяет загружать на борт габаритный груз, а также сбрасывать его с парашютом в заданную точку.

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Марина Совина
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