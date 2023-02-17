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22:29, 17 февраля 2023Мир

В МИД ответили на призыв Китая к России и Украине прекратить огонь

Захарова заявила, что Киев заблокировал переговоры с РФ, которые сам инициировал
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: MFA Russia/ Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии для РБК ответила на призыв постпреда Китая при ООН Чжан Цзюня к Москве и Киеву прекратить огонь и как можно скорее сесть за стол переговоров.

Дипломат подчеркнула, что Украина сама заблокировала переговоры, на которых настаивала в первые недели после начала специальной военной операции.

«Киевский режим под руководством США заблокировал переговоры, которые сам инициировал», — заявила Захарова.

Она добавила, что Россия не отказывалась от предложений о переговорах, однако в сентябре 2022 года Украина законодательно заблокировала их возможность.

Ранее постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь заявил, что Китай призывает Россию и Украину прекратить огонь и как можно скорее начать мирные переговоры. Пекин считает, что к переговорам должны присоединиться США, Евросоюз и НАТО. Запад должен сесть за стол переговоров с Россией, «чтобы вести всеобъемлющий, глубокий диалог исходя из принципа неделимости безопасности».

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Марина Совина
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