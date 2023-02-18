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19:20, 18 февраля 2023Бывший СССР

Алиев заявил об изменениях в позиции Армении по мирному договору

Президент Азербайджана Алиев заявил об изменениях в позиции Армении по мирному договору

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о подвижках в позиции Армении по поводу мирного договора. Об этом он сообщил в разговоре с журналистами по итогам трехсторонней встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и госсекретарем США Энтони Блинкеном в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, передает CBC TV Azerbaijan.

Глава государства сообщил, что высказал свою позицию на встрече, которая, по его словам, «прошла хорошо и конструктивно».

«Было обсуждено много вопросов. В том числе и подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Главный вопрос заключается в том, что мирное соглашение должно быть составлено на основе международных норм и принципов. Три дня назад мы получили новые предложения из Армении. Мы их изучаем. На первый взгляд, в позиции Армении есть подвижки, но этого недостаточно», — заявил Алиев.

Ранее Ильхам Алиев обсудил со специальным представителем МИД России Игорем Ховаевым мирный договор между Баку и Ереваном. Стороны обменялись мнениями по нормализации отношений между государствами и подготовке мирного договора.

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Анастасия Астахова
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