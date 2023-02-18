Футболиста «Челси» унесли с поля на носилках во время матча АПЛ

Футболиста «Челси» Аспиликуэта унесли с поля на носилках после травмы головы в матче АПЛ

«Челси» проиграл «Саутгемптону» в матче 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Лондоне и завершилась со счетом 0:1. На 74-й минуте игры нападающий гостей Секу Мара пытался пробить в штрафной хозяев, но попал по голове сопернику Сесару Аспиликуэте. Испанский защитник лондонцев рухнул на газон, ему начали оказывать медицинскую помощь.

В результате инцидента Аспиликуэте не смог самостоятельно покинуть поле. Футболиста унесли на носилках, он был в сознании, но в кислородной маске.

«Челси» занимает десятое место в таблице АПЛ. На счету команды из Лондона 31 очко. «Саутгемптон», находясь на 20-й позиции, замыкает турнирную таблицу. В активе у клуба 18 очков.

26 мая 2022-го было официально объявлено о завершении сделки по продаже «Челси». Принадлежавший россиянину Роману Абрамовичу клуб продали консорциуму американского бизнесмена Тодда Боэли.