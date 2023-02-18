Значение поездки делегации КНР на Тайвань впервые за последние три года оценили

Политолог Губин: поездка делегации КНР на Тайвань — это начало для возобновления отношений

Первая поездка делегации материкового Китая на Тайвань за последние три года — это начало для попыток возобновления отношений через Тайваньский пролив, заявил кандидат политических наук, доцент Дальневосточного федерального университета Андрей Губин. В беседе с «Лентой.ру» он оценил значение официального визита.

18 февраля стало известно, что официальная делегация из Шанхая посетила Тайвань. Отмечается, что данный визит представителей материкового Китая является первым за последние три года. Делегацию из шести человек возглавил замначальника городской канцелярии по делам Тайваня Ли Сяодун.

Прибывшие на остров примут участие в фестивале фонарей и займутся укреплением контактов с властями города Тайбэй. Их пребывание в Тайване продлится до 20 февраля.

Именно из этой поездки никаких итогов не будет — это слишком небольшой уровень представительства. Тем не менее это первая поездка за последние три года Андрей Губин политолог

«Во многом понятно, что пауза была связана с пандемийными ограничениями. При этом очевидно, что ухудшение отношений через Тайваньский пролив сказалось и на отсутствии динамики в контактах. Поэтому подобного рода поездка, пусть даже невысокого ранга, — это начало для попыток возобновления отношений через пролив, восстановления хотя бы гуманитарных связей, возможно, торговых, инвестиционных и связей между людьми», — заявил Губин.

Политолог напомнил, что несколько месяцев назад представители оппозиционной партии на Тайване Гоминьдан, которая выиграла большую часть местных выборов, посещали материковый Китай.

«Такие визиты продолжаются, и это хороший знак, означающий, что и в Пекине, и в Тайбэе понимают, что нужно поддерживать диалог, несмотря на сложную ситуацию в Тайваньском проливе», — сказал собеседник «Ленты.ру».

Если бы не было пандемии и не было бы напряженности, то сегодняшний визит прошел бы незамеченным — это абсолютно ординарное событие, которое раньше происходило довольно часто. Но сегодня на это обращают внимание, поскольку в нынешней политической ситуации даже такой визит — это уже событие Андрей Губин политолог

Ранее востоковед Анастасия Ницула заявила, что США и Китай могут вступить в войну из-за Тайваня, но не очень этого хотят. По ее словам, в случае, если КНР прибегнет к силовому пути объединения с Тайванем, ей неминуемо придется иметь дело с возможной американской интервенцией в этот конфликт.

17 февраля стало известно, что сотрудник Пентагона Майкл Чейз, который курирует работу оборонного ведомства по китайскому направлению, в ближайшее время планирует посетить Тайвань.