Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Астон Вилла
2:1
1-й тайм
live
Арсенал
Англия - Премьер-лига|24-й тур
Реал Сосьедад
1:0
1-й тайм
live
Сельта
Испания - Примера|22-й тур
Локомотив
Сегодня
17:00 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Боруссия М
Сегодня
17:30 (Мск)
Бавария
Германия - Бундеслига|21-й тур
Штутгарт
Сегодня
17:30 (Мск)
Кёльн
Германия - Бундеслига|21-й тур
Ноттингем Форест
Сегодня
18:00 (Мск)
Манчестер Сити
Англия - Премьер-лига|24-й тур
Челси
Сегодня
18:00 (Мск)
Саутгемптон
Англия - Премьер-лига|24-й тур
Ньюкасл Юнайтед
Сегодня
20:30 (Мск)
Ливерпуль
Англия - Премьер-лига|24-й тур
15:53, 18 февраля 2023Спорт

Фитнес-тренер назвала лучшие упражнения для укрепления суставов

Фитнес-тренер Татьяна Минжуренко назвала лучшие упражнения для укрепления суставов

Фото: Geert Pieters / Unsplash

Фитнес-тренер Татьяна Минжуренко назвала лучшие упражнения для укрепления суставов. Об этом сообщает «Чемпионат».

Во-первых, нужно сгибать пальцы рук, выставив их перед собой, а затем вращать кулаками перед собой во внешнюю и внутреннюю сторону. Далее Минжуренко посоветовала делать вращательные движения предплечьями. После этого выставить локоть перед собой, прижимая второй рукой локоть к телу.

Следующим упражнением тренер назвала круговые движения плечами назад и вперед. Дальше нужно сделать круговые движения коленями и ступнями. Заканчивать зарядку стоит подъемами стопы с носка на пятку.

Ранее фитнес-эксперт Джей Кардиелло рассказал о правилах возвращения к тренировкам после долгого перерыва. Специалист посоветовал начать с йоги или упражнений на растяжку и гибкость дважды в неделю.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Медведев прокомментировал слова генсека НАТО о «риске» победы России
Глава МИД ФРГ выступила против территориальных уступок со стороны Украины
В США заявили о российских «преступлении против человечности» на Украине
Страны «Большой семерки» договорились усилить санкции против России
Фитнес-тренер назвала лучшие упражнения для укрепления суставов
На Кубани при пожаре в частном доме погибли двое детей
В Москве автомобилистов предупредили об опасности на дорогах
Неизвестные установили флаг России на бывшем здании парламента в Германии
Захарова ответила на признание главы ЕК в разработке санкций против России
Москвичам пообещали «мужские морозы» на 23 февраля
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.