В Японии заявили о способности ракеты КНДР достичь территории США

Министр Японии Хамада заявил, что запущенная КНДР ракета могла достичь территории США

Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада заявил, что выпущенная КНДР межконтинентальная баллистическая ракета могла достичь территории США. Об этом сообщает CNN.

Политический деятель отметил, что после исследования власти обнаружили, что дальность полета ракеты превышала 14 тысяч километров, в связи с чем она была способна достигнуть континентальной территории Америки.

О вероятном запуске КНДР баллистической ракеты в Японское море стало известно 18 февраля. Позже правительство Японии заявило решительный протест КНДР по дипломатическим каналам в Пекине.

Минобороны страны предположило, что КНДР могла произвести пуск межконтинентальной баллистической ракеты по навесной территории. Агентство «Киодо» со ссылкой на министерство добавило, что путь ракеты составил 900 километров с максимальной высотой 5,7 тысячи километров. В воздухе она пробыла около 66 минут.