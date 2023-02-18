Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Астон Вилла
2:4
Завершен
Арсенал
Англия - Премьер-лига|24-й тур
Реал Сосьедад
1:1
Завершен
Сельта
Испания - Примера|22-й тур
Локомотив
1:1
3-й период
live
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Боруссия М
2:1
2-й тайм
live
Бавария
Германия - Бундеслига|21-й тур
Штутгарт
1:0
2-й тайм
live
Кёльн
Германия - Бундеслига|21-й тур
Ноттингем Форест
0:1
Перерыв
live
Манчестер Сити
Англия - Премьер-лига|24-й тур
Челси
0:1
1-й тайм
live
Саутгемптон
Англия - Премьер-лига|24-й тур
Ньюкасл Юнайтед
Сегодня
20:30 (Мск)
Ливерпуль
Англия - Премьер-лига|24-й тур
18:33, 18 февраля 2023Спорт

Названы лучшие варианты для домашних тренировок зимой

Прыжки со скакалкой и берпи назвали лучшими вариантами для домашних тренировок зимой

Фото: Shutterstock

Названы лучшие варианты для домашних тренировок зимой. Об этом сообщает Longevity.

По информации источника, для поддержания активности подходят прыжки со скакалкой и берпи, сочетающие в себе отжимания, приседания и выпрыгивания. Также эксперты советуют выбрать одно из уличных занятий, например, катание на коньках.

Кроме того, рекомендуется делать упражнение «скалолаз». Для его выполнения необходимо занять исходное положение в упоре лежа. Далее нужно по очереди поднимать согнутые в колене ноги в сторону противоположных плеч. Также эксперты предлагают заняться кикбоксингом, сочетая удары ногами и руками.

Ранее фитнес-эксперт Кэт Ком назвала три лучших упражнения для домашних тренировок. Для начала специалист посоветовала делать отжимания. После Ком рекомендовала выполнять приседания, которые можно дополнить выпрыгиваниями. Затем эксперт предложила делать прыжки с махами руками.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
В Британии назвали плановый полет российских Ту-160 предупреждением Путина
Названа средняя цена дома на Рублевке
Названы лучшие варианты для домашних тренировок зимой
Премьер Венгрии отверг гипотезу об угрожающей безопасности Европы России
Власти Турции не будут переносить выборы президента из-за землетрясения
Жена Бута отреагировала на признание россиянина Клюшина виновным в США
В московском гараже нашли взрывчатку и арсенал оружия
Подстрелившим начальника МУРа предъявили обвинение
Названа выступающая против продолжения вооруженного конфликта на Украине страна
В Британии заявили о готовности первыми поставить Украине оружие дальнего боя
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.