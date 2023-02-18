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11:24, 18 февраля 2023Мир

Стало известно о замороженных Германией активах России на миллиарды евро

Welt am Sonntag: Германия заморозила активы России на 5,32 миллиарда евро с начала СВО

Фото: Lisi Niesner / Reuters

С начала российской спецоперации (СВО) на Украине власти Германии заморозили российские активы на миллиарды евро. Об этом сообщает издание Welt am Sonntag со ссылкой на Минфин ФРГ.

Как стало известно газете, речь идет о сумме в 5,32 миллиарда евро. Уточняется, что она включает в себя как замороженные средства Центробанка России, так и средства российский компаний и физических лиц, которые попали под санкции Евросоюза (ЕС).

Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что ЕС уже заморозил порядка 21,5 миллиарда евро, которые принадлежали организациям и физическим лицам из России.

До этого глава Евросовета Шарль Мишель заявлял, что считает законной возможность передачи замороженных активов Москвы для восстановления Украины в рамках новых антироссийских санкций. Власти Великобритании также начали работу над правовыми аспектами конфискации российских активов для их последующей передачи Украине.

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Варвара Кошечкина
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