Цех металлоконструкций загорелся в Приангарье

Пожар произошел в цехе металлоконструкций в городе Усолье-Сибирское Иркутской области

Пожар произошел в цехе металлоконструкций, расположенной в городе Усолье-Сибирское Иркутской области. Площадь возгорания составила 115 квадратных метров. Об этом сообщает ГУМЧС по региону.

Сообщение о пожаре на предприятии в городе поступило на пульт МЧС в 03:06 по московскому времени. К моменту прибытия пожарных горело подсобное помещение внутри цеха на площади 15 квадратных метров, была угроза перехода огня на кровлю.

Из-за отсутствия источников воды подразделения работали по повышенному номеру сложности. В ликвидации возгорания приняли участие 18 человек и семь единиц техники. В 08:20 по московскому времени пожар был локализован. Пострадавших нет.

18 февраля в двух регионах России произошли пожары, на которых погибли дети. Сначала частный дом загорелся в поселке Комсомольский на Кубани. Огонь вспыхнул в доме 22-летней женщины, проживающей с двумя дочерями возрастом одного и двух лет. Мать не смогла спасти детей из-за сильного огня и задымления в помещении и выбежала из дома одна. Позднее в поселке Интернациональный Тульской области погибли двое взрослых и двое детей 2012 и 2021 годов рождения.

