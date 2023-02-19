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12:03, 19 февраля 2023Наука и техника

Футуролог высказался о возможности интеграции человека и ИИ

Футуролог Кононов назвал интеграцию человека с ИИ решением проблемы будущего

Фото: Shutterstock

Одной из главных угроз искусственного интеллекта может стать то, что он выйдет из-под контроля человека и станет вести себя враждебным образом. Решением может стать интеграция людей с ИИ с помощью современных технологий, работа над которыми уже ведется. Об этом «Ленте.ру» рассказал футуролог Александр Кононов.

«Очевидно, что большая часть угроз ИИ связана с тем, что он выйдет из повиновения и станет вести себя враждебным образом, что, в целом, неплохо продемонстрировано в ряде кинофильмов. Например, ИИ может посчитать, что наш вид устарел и больше не нужен», — допустил футуролог.

Он напомнил, что предприниматель Илон Маск уже представил проект человекоподобного робота, которого можно соединить с ИИ. Ввиду этого, Кононов считает, что единственный способ избежать возможной трагедии — интеграция людей с искусственным интеллектом.

Сейчас идут большие научно-исследовательские работы в сфере понимания человеческого мозга, сознания. Одна из конечных задач этих работ — интеграция мозга человека с возможностями ИИ. Возможным решением является имплантация интерфейса

Александр Кононовфутуролог

Футуролог допустил, что могут быть найдены и другие решения, не требующие имплантации. Например, с помощью квантовой биологии. В любом случае, главными задачами в этом направлении он считает наращивание мощностей ИИ, изучение мозга, разработку самого интерфейса и его интеграции.

«Сейчас создали чаты для общения с ИИ. Специальный интерфейс должен работать так, чтобы чат не требовался, а задействовался, как часть нашего сознания, мозга, памяти. Это задача, над которой сейчас много работают. Конечно, если ее удастся реализовать, возникнут свои новые угрозы и задачи», — заметил Кононов.

Он рассказал о так называемом принципе просачивания. Когда те или иные блага, например, смартфоны, сначала доступны только узкому кругу элит, но потом постепенно просачиваются в общество и становятся доступны массово.

«Но с интеграцией ИИ может получиться немного другая история. Не станут ли те, кто первыми получат невероятные способности, новой элитой, враждебной к простым людям? Такие риски тоже есть», — считает футуролог.

Команда специалистов из Университета Ватерлоо разработала нейросеть, которую научили прогнозировать эффективность химиотерапии от рака молочной железы. Результаты работы описаны в репозитории препринтов arXiv.

Новый алгоритм искусственного интеллекта (ИИ) с открытым исходным кодом, относящийся к инициативе Cancer-Net, позволяет исключить неподходящее лечение с последующими нежелательными эффектами у пациентов с онкологическими заболеваниями.

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Наталия Белова
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