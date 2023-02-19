В Госдуме назвали возможный формат «Разговоров о важном» для родителей

Депутат Вассерман допустил проведение «Разговоров о важном» для родителей в онлайн-формате

«Разговоры о важном» для родителей школьников должны быть добровольными и проходить онлайн, считает член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал возможный формат проведения предложенного Министерством просвещения мероприятия.

«Вряд ли [они будут обязательными], потому что родители обычно имеют множество внешкольных задач и выкраивать время на эти "разговоры" им будет трудно. Но я думаю, что эти "разговоры" им будет очень полезно слушать. Разговоры будут действительно о главном, будут касаться того, что важно и родителям, а не только детям. Полагаю, что, скорее всего, их придется проводить через интернет, потому что собирать родителей живьем регулярно будет довольно сложно. Но, конечно, хотелось бы, чтобы хоть какую-то часть этих разговоров проводили вживую. Так чисто технически удобнее отвечать на вопросы, а вопросы будут неизбежно», — считает депутат.

Идея проводить «разговоры о важном» для родителей полезна, уверен Анатолий Вассерман.

Значительная часть «разговоров о важном» касается всех возрастов либо касается тех проблем, которые у нас у всех общие. Соответственно мне идея представляется полезной. Я совершенно не сомневаюсь, что это вызовет очередной взрыв возмущения у либералов. Но это лишь означает, что мы идем правильным и разумным путем Анатолий Вассерман депутат Госдумы

О планах проводить «разговоры о важном» для родителей заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на заседании правления Ассоциации развития педагогического образования. Он отметил, что формат мероприятий сейчас прорабатывается.

Еженедельные «Разговоры о важном» проходят в российских школах по понедельникам с 5 сентября 2022 года. Эти патриотические уроки обязательны для посещения, несмотря на то что относятся к внеурочной деятельности учеников 1-11 классов. Во время занятий школьникам рассказывают, в частности, про специальную военную операцию.