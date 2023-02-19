Тренер назвал осложняющие похудение ошибки во время тренировок

Тренер назвала схему тренировок «все или ничего» ошибкой, осложняющей похудение

Тренер и диетолог Сара Бокхарт назвала ошибки во время тренировок, осложняющие похудение. Ее слова приводит The Sun.

По словам специалиста, при снижении веса нельзя придерживаться схемы занятий «все или ничего». «Если вы работаете час или более так усердно, как только можете, а затем ничего не делаете в течение нескольких дней, то скорее всего эти тренировки приносят вам больше вреда, чем пользы», — заявила она.

Бокхарт посоветовала включить в свой график короткие, но частые походы в зал и увеличить интенсивность физических нагрузок в повседневной жизни, например, совершать прогулки в течение рабочего дня.

Бокхарт также напомнила о важности силовых тренировок для сохранения мышечной массы. «Тело расходует больше энергии в течение дня, чтобы обеспечивать здоровые мышцы, то есть теряет больше калорий», — добавила она.

Тренер отметила еще несколько ошибок при похудении: отказ от здорового сна в течение семи-восьми часов, недостаточное количество белка в рационе и неправильную постановку целей. «Уделите секунду, спросите себя, почему вы худеете, и запишите это», — рекомендовала Бокхарт, пояснив, что понимание задачи влияет на мотивацию.

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