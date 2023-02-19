Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
07:59, 19 февраля 2023Наука и техника

«Прогресс МС-21» затопили в Тихом океане

Неисправный грузовой корабль «Прогресс МС-21» затопили в Тихом океане

Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

Неисправный грузовой корабль «Прогресс МС-21», который ранее отстыковался от российского сегмента Международной космической станции (МКС), затопили в Тихом океане. Об этом сообщает корпорация «Роскосмос».

Корабль свели с орбиты, после чего он вошел в атмосферу и разрушился. Элементы конструкции, которые не сгорели, упали в несудоходном районе южной части Тихого океана.

Отмечается, что на МКС «Прогресс МС-21» проработал более 3,5 месяцев.

Корабль «Прогресс МС-21» был запущен 26 октября прошлого года и спустя двое суток доставил на МКС более 2,5 тонны грузов. Утечка теплоносителя у корабля была зафиксирована 11 февраля. Позже в Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» приняли решение свести грузовой корабль «Прогресс МС-21» с орбиты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В России оценили беспилотник ТрАМП
Тренер назвала топ-5 упражнений с фитболом
«Прогресс МС-21» затопили в Тихом океане
Психолог порекомендовала экологичный способ избавления от зависти
В Чехии заявили об отсутствии поставок российского газа в январе
Опубликованы кадры боя российских военных против американского MRAP MaxxPro ВСУ
В Китае потребовали от США устранить нанесенный инцидентами с аэростатами вред
Бывший врач Белого дома усомнился в отчете о здоровье Байдена
Российская система распознавания лиц помогла вычислить мафиози
Немцы рассказали о стыде после слов Бербок о России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.