Неисправный грузовой корабль «Прогресс МС-21» затопили в Тихом океане

Неисправный грузовой корабль «Прогресс МС-21», который ранее отстыковался от российского сегмента Международной космической станции (МКС), затопили в Тихом океане. Об этом сообщает корпорация «Роскосмос».

Корабль свели с орбиты, после чего он вошел в атмосферу и разрушился. Элементы конструкции, которые не сгорели, упали в несудоходном районе южной части Тихого океана.

Отмечается, что на МКС «Прогресс МС-21» проработал более 3,5 месяцев.

Корабль «Прогресс МС-21» был запущен 26 октября прошлого года и спустя двое суток доставил на МКС более 2,5 тонны грузов. Утечка теплоносителя у корабля была зафиксирована 11 февраля. Позже в Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» приняли решение свести грузовой корабль «Прогресс МС-21» с орбиты.