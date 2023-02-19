Опубликованы кадры разлома земной коры после землетрясений в Турции

Опубликованы кадры разлома земной коры длиной 200 км после землетрясений в Турции

Telegram-канал SHOT опубликовал кадры разлома земной коры в Хатае, который появился после землетрясений в Турции.

Кадры сняты недалеко от города Алтынезю. Отмечается, что подземные толчки разрезали оливковую рощу на несколько частей. Глубина тектонического разлома составила около 30 метров, а ширина — 200 метров, длина разлома — около 200 километров.

6 февраля в Турции зафиксировали мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они стали самыми сильными с 1939 года, а Всемирная организация здравоохранения признала это землетрясение сильнейшим за столетие стихийным бедствием в европейском регионе. Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 41 тысячу человек.