Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:00, 19 февраля 2023Мир

Опубликованы кадры разлома земной коры после землетрясений в Турции

Опубликованы кадры разлома земной коры длиной 200 км после землетрясений в Турции

Кадр из видео: Telegram-канал / SHOT

Telegram-канал SHOT опубликовал кадры разлома земной коры в Хатае, который появился после землетрясений в Турции.

Кадры сняты недалеко от города Алтынезю. Отмечается, что подземные толчки разрезали оливковую рощу на несколько частей. Глубина тектонического разлома составила около 30 метров, а ширина — 200 метров, длина разлома — около 200 километров.

6 февраля в Турции зафиксировали мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они стали самыми сильными с 1939 года, а Всемирная организация здравоохранения признала это землетрясение сильнейшим за столетие стихийным бедствием в европейском регионе. Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 41 тысячу человек.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
В Конгрессе США заявили о прогрессе в вопросе передачи Украине истребителей
ВКС России нанесли удары по скоплениям бойцов ВСУ в Авдеевке
Мужчины перечислили самые желанные подарки на 23 февраля
Зеленский оценил ситуацию на угледарском направлении
Вашингтон и Варшава обсудили наращивание военного присутствия США в Польше
Опубликованы кадры разлома земной коры после землетрясений в Турции
В Вашингтоне началась массовая акция против поддержки Украины
Франция назвала сроки поставок Украине танков AMX-10RC
Глава «Газпрома» рассказал о перспективах для российского газа на рынке Азии
Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 41 тысячу человек
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.