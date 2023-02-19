В Венгрии назвали оружие ЕС против России

Премьер Венгрии Орбан назвал санкции оружием военной политики ЕС против России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал санкции оружием Европейского союза (ЕС) в военной политике против России. Соответствующий пост политик разместил в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Орбан выразил мнение, что санкции Евросоюза не привели к окончанию конфликта на Украине, но нанесли ущерб экономике ЕС, и призвал вместо введения ограничительных мер вести войну с инфляцией. Он напомнил, что изначально европейские лидеры обещали, что санкции не затронут энергетику, однако в конечном счете они все же коснулись этого сектора, в результате чего в Европе резко выросли цены на энергоносители, в том числе на газ.

Премьер также отметил, что в ЕС цена на газ была привязана к цене на электроэнергию, поэтому последняя повышается даже в том случае, если она производится с использованием альтернативных энергоресурсов.

Ранее Орбан заявлял, что мир разделяет позицию его страны относительно антироссийских санкций. По его словам, исключение составляет лишь Европа.