Снижение уровня ВВП в 2022 году оценили

Депутат Арефьев считает, что цены на нефть не допустили сильного падения ВВП в 2022 году

Снижение уровня ВВП России по итогам 2022 года на 2,1 процента не стало критичным для страны, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, почему прогнозы падения показателя были более негативными.

«Падение некритичное. Дело в том, что цена на нефть и газ выручила, ВВП набрали. Предварительно прогноз падения был либо на 20 процентов, либо на 8 процентов. Ограничения по нефти начали действовать где-то с октября, до этого цены были в общем-то свободные, поэтому эта вся возня с российской нефтью дала возможность повысить цену на нефть, и в России ВВП именно из-за этого поднялся», — объяснил депутат.

По данным Росстата, спад российской экономики в 2022 году составил 2,1 процента. В абсолютном выражении объем ВВП в прошлом году составил 151,5 триллиона рублей в текущих ценах. При этом еще 17 января президент России Владимир Путин заявлял, что снижение показателя ожидается на уровне 2,5 процента. Такой же оценки придерживался Банк России. Минэкономразвития заявляло о падении ВВП на 2,9 процента.

При этом экономическая ситуация 2022 года оказалась лучше, чем по итогам пандемийного 2020-го года, когда снижение составило 2,7 процента.

Ранее Центробанк России поделился прогнозом экономической ситуации в России по итогам первого квартала 2023 года. По оценке регулятора, она составит 3,6 процента, а спад ВВП — 2,4 процента.