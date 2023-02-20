Глава ATP раскритиковал принцип коллективной ответственности в спорте

Глава ATP Андреа Гауденци раскритиковал принцип коллективной ответственности в спорте

Глава Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Андреа Гауденци раскритиковал принцип коллективной ответственности в спорте. Его слова приводит Globo.

Функционер отметил, что ATP придерживается рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) и не допускает россиян и белорусов к командным соревнованиям под флагами своих стран. Однако, напомнил он, в других видах спорта участие атлетов запрещено даже в индивидуальном зачете. «Мы не верим в коллективную вину. Эти ребята не сделали ничего плохого. Они всю жизнь играли в теннис. Они должны иметь возможность выступать и иметь право голоса, говорить то, что они думают», — заявил Гауденци.

12 февраля президент МОК Томас Бах осудил вмешательство политиков в обсуждение вопроса о допуске российских спортсменов к Играм 2024 года в Париже. «Не правительствам решать, кто может участвовать в спортивных мероприятиях. Это было бы концом международных спортивных соревнований, какими мы их знаем сегодня», — заявил он.

МОК рассматривает возможность допуска россиян до Игр-2024 в нейтральном статусе, однако окончательное решение по этому вопросу не принято. Соревнования в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.