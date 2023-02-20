В российском регионе осудили белоруса за производство 62 килограммов мефедрона

В Ленобласти суд приговорил белоруса к 16 годам колонии за производство 62 кг мефедрона

Ленинградский областной суд приговорил 32-летнего гражданина Белоруссии к 16 годам полонии строгого режима за производство 62 килограммов мефедрона и хранение амфетамина. Об этом в понедельник, 20 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Мужчину признали виновным по части 5 статьи 228.1 («Незаконное производство наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере») и части 3 статьи 228 («Незаконное приобретение, хранение психотропных веществ в особо крупном размере») УК РФ.

Следствие и суд установили, что с мая по август 2021 года фигурант организовал нарколаборатории в арендованных домах и произвел для продажи большую партию наркотиков. По одному из адресов правоохранители также обнаружили более трех килограммов амфетамина.

Ранее сообщалось, что на Урале экс-полицейский получил 12 лет за сбыт наркотиков через сеть тайников-закладок.