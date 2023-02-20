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13:54, 20 февраля 2023Мир

Цель поездки Байдена в Киев связали с недоверием союзников по Украине

NYT: Байден посетил Украину, чтобы повысить доверие союзников США к Украине

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент США Джо Байден посетил Украину для того, чтобы повысить доверие союзников Вашингтона к Киеву и открыто говорил об этом своим советникам. О недоверии членов НАТО к украинскому руководству пишет газета New York Times (NYT).

«[Байден] сделал поддержку со стороны США Украины центральным элементом в пользу возрождения [былой силы] альянса НАТО в Европе и заявил советникам, что хочет отметить первую годовщину [конфликта], чтобы убедить союзников в приверженности делу поддержки Украины», — говорится в публикации.

Байден прибыл в Киев ранее 20 февраля, несмотря на то, что ранее Белый дом отрицал возможность этого визита. Как писала газета The New York Times, Байден добрался до Киева на поезде. Уточнялось, что визит на Украину был проведен тайно по соображениям безопасности — американский лидер покинул Вашингтон без предупреждения.

В ходе встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 500 миллионов долларов. Белый дом, в свою очередь, отметил, что на этой неделе Байден объявит о новых санкциях против России.

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Виктория Кондратьева
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