Ericsson сообщила о массовых увольнениях

Ericsson сообщила о планах уволить 1400 работников

Шведская компания-производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson сообщила о планах уволить 1400 человек в рамках программы по сокращению расходов, пишет Reuters со ссылкой на сообщение компании.

О намерении уменьшить траты почти на 1 миллиард долларов к концу 2023 года Ericsson сообщила в декабре 2022-го. Как указывают источники агентства, в рамках этой программы компания в ближайшие дни объявит о крупной волне сокращений сотрудников по всему миру. Будут уволены тысячи человек.

При этом последний раз Ericsson массово сокращала персонал в 2017 году. Тогда в попытке вывести компанию из убытков руководство, по согласованию с профсоюзами, уволило несколько тысяч человек.

На фоне спада в мировой экономике и последствий пандемии технологические компании стали активно сокращать персонал. Так, СМИ сообщали о намерении руководства Microsoft и Amazon уволить по 10 тысяч человек, а материнская компания Google — Alphabet — расторгнет договоры с 12 тысячами работников. Об аналогичных планах объявляли Spotify, HP, Dell, eBay и другие.

Одними из самых громких и рекордных стали увольнения в Twitter после покупки социальной сети миллиардером и основателем Tesla и SpaceX Илоном Маском. Пытаясь радикально сократить расходы на фоне финансовых проблем и оттока рекламодателей, новое руководство компании уволило или вынудило уйти около 80 процентов работников. В штате Twitter осталось около 1300 человек.

