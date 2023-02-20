Выбиравшийся из сугроба на авто пьяный россиянин насмерть задавил девушку

В Улан-Удэ пьяный мужчина выбирался из сугроба на авто и насмерть задавил девушку

В Улан-Удэ пьяный мужчина выбирался из сугроба на автомобиле Nissan и насмерть задавил свою девушку. Об этом сообщается на сайте KP.RU.

По данным издания, у 26-летнего россиянина не было водительских прав. Пытаясь выбраться с обочины, мужчина совершил наезд на 32-летнюю возлюбленную.

Представители Госавтоинспекции пояснили, что от полученных травм женщина скончалась на месте. Каким образом она оказалась под колесами иномарки, еще предстоит выяснить. Сотрудники полиции уже организовали проверку по факту случившегося.

19 февраля сообщалось, что водитель мусоровоза насмерть задавил женщину на улице Теплый Стан на юго-западе Москвы. Городская прокуратура начала проводить проверку. До этого водитель фуры в Москве сбил 11-летнего мальчика, который переходил дорогу по зебре на разрешающий сигнал светофора. Пострадавший ребенок был госпитализирован.