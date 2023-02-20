МИД России назвал сокращение дипломатов в Нидерландах разрушением отношений

МИД РФ: Нидерланды разрушают отношения с Москвой с помощью сокращения числа дипломатов

Москва фиксирует, как Нидерланды с помощью сокращения числа российских дипломатов в стране разрушают двусторонние отношения. Так действия Амстердама оценили представители МИД России, сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства.

«Решение Амстердама о приостановке деятельности торгового представительства в Амстердаме ведет к демонтажу основ торгово-экономического сотрудничества, существовавшего между нашими странами многие годы», — говорится в сообщении.

Ранее Министерство иностранных дел Нидерландов сообщило, что кабинет министров принял решение ограничить число работающих в стране дипломатов из РФ. «В российском посольстве в Гааге может работать не больше дипломатов, чем в посольстве Нидерландов в Москве», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.