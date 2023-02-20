Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:43, 20 февраля 2023Мир

МИД России назвал сокращение дипломатов в Нидерландах разрушением отношений

МИД РФ: Нидерланды разрушают отношения с Москвой с помощью сокращения числа дипломатов

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Москва фиксирует, как Нидерланды с помощью сокращения числа российских дипломатов в стране разрушают двусторонние отношения. Так действия Амстердама оценили представители МИД России, сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства.

«Решение Амстердама о приостановке деятельности торгового представительства в Амстердаме ведет к демонтажу основ торгово-экономического сотрудничества, существовавшего между нашими странами многие годы», — говорится в сообщении.

Ранее Министерство иностранных дел Нидерландов сообщило, что кабинет министров принял решение ограничить число работающих в стране дипломатов из РФ. «В российском посольстве в Гааге может работать не больше дипломатов, чем в посольстве Нидерландов в Москве», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Несколько десятков стран направили МОК письмо против допуска россиян на турниры
Организатор свадеб призвала невест отказаться от бюстгальтера перед церемонией
В Белоруссии оштрафовали бизнесмена за отказ продать запчасти российским военным
Снижение уровня ВВП в 2022 году оценили
Россиян предупредили об опасности злоупотребления блинами
Задержание спецназом Росгвардии группы вымогателей попало на видео
Центробанк ужесточит выдачу ипотеки в России
Новорожденного ребенка в конверте нашли у мусоропровода в российском подъезде
МИД России назвал сокращение дипломатов в Нидерландах разрушением отношений
Молодо выглядящая 61-летняя женщина раскрыла секреты своей красоты
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.