Китай решил сформировать многополярный мир с Венгрией

Главный дипломат Китая Ван И предложил Венгрии вместе формировать многополярный мир

Глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК) Ван И в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном предложил республике формировать многополярный мир вместе с КНР, передает ТАСС.

«Китай готов продвигать всестороннее дружественное взаимодействие с Венгрией, постоянно углублять взаимовыгодное сотрудничество, сообща упорно содействовать демократизации международных отношений и формированию многополярного мира», — процитировали в китайском МИД слова главного дипломата.

Ван И назвал отношения между Пекином и Будапештом образцом поддержания международных связей. Он отметил, что китайская сторона ценит активное продвижение Венгрией развития китайско-европейских отношений.

В ходе переговоров Ван и Орбан обсудили украинскую проблему. Они признали, что ситуация на Украине становится серьезней и «требует хладнокровия» для правильного выбора и скорейшего восстановления мира.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал условие для завершения конфликта на Украине. По словам политика, он должен закончиться переговорами Москвы и Вашингтона. «Мы знаем, что переговоры будут идти не между русскими и украинцами. Мир наступит, когда переговоры друг с другом проведут американцы и русские. Это неизбежно произойдет», — объяснил он, добавив, что чем позже это случится, тем большую цену всем придется заплатить.