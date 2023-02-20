Байден пообещал России новые санкции

Reuters: Байден заявил, что на этой неделе объявит о новых антироссийских санкциях

Новый пакет антироссийских санкций будет объявлен на этой неделе, заявил президент США Джо Байден во время неожиданного визита в столицу Украины город Киев. Об этом сообщает Reuters.

До этого Байден объявил, что Вашингтон вводит санкции против российской элиты и компаний, связанных со спецоперацией. Уточняется, что подробности о новом пакете рестрикций станут известны позднее.

Заявление главы Белого дома было опубликовано в момент его неожиданного визита в Киев, где он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Помимо этого, Байден, выступая в Киеве, объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 500 миллионов долларов, куда войдут артиллерийские боеприпасы, средства противовоздушной обороны (ПВО), противотанковые системы и другое вооружение.