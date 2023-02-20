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22:01, 20 февраля 2023Мир

Совбез ООН проведет заседание по диверсиям на «Северных потоках»

Заседание Совета Безопасности ООН по диверсиям на «Северных потоках» пройдет 21 февраля

Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Заседание Совета Безопасности ООН по диверсиям на «Северных потоках» должно пройти во вторник, 21 февраля, сообщает ТАСС.

Отмечается, что на голосование на заседании планируется вынести проект резолюции по расследованию взрывов на трубопроводах, который вынесла Россия.

8 февраля американский журналист опубликовал статью, в которой уличил Соединенные Штаты в диверсии на «Северных потоках». По мнению правозащитника, Военно-морские силы (ВМС) США использовали подлодки для установки бомб.

Позднее в США отвергли обвинения в подрыве газопровода. В частности, официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс назвал материал Херша чистой дезинформацией. По его словам, Вашингтон оставляет расследование государствам, в чьей юрисдикции произошел инцидент.

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Марина Совина
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