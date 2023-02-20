Командир чеченского спецназа рассказал о 30 попытках штурма в районе Белогоровки

Командир чеченского спецназа Мусиханов сообщил о 30 попытках штурма в районе Белогоровки

Бойцы «Ахмата» и 2-го армейского корпуса ВС РФ провели свыше 30 попыток штурма, чтобы занять улицу в районе Белогоровки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал RT командир одного из отрядов чеченского спецназа Киргиз Мусиханов.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) создали там крепкие блиндажи. «Даже бетонные опорники есть — можно сказать, вообще не советские, европейские. Нам приходится обучать заново пацанов, обучаем, потом берем опорник и закрепляемся», — сообщил он.

Мусиханов также рассказал, что украинские военные прячутся не в подвалах домов, а строят фактически еще один этаж вниз.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о взятии под контроль стратегической высоты в окрестностях Белогоровки. Он также рассказал, что ранее освобожденный из украинского плена Киргиз Мусиханов вернулся в спецназ «Ахмат». По словам руководителя региона, он в качестве командира одной из рот «добивается превосходных результатов на одном из самых ответственных направлений».