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09:44, 20 февраля 2023Экономика

Казахстан выявил схему серого импорта зерна из России

АФМ: привезенное из России зерно под видом казахстанского экспортировалось в другие страны

Фото: unsplash

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана выявило схему, по которой привезенное из России зерно под видом казахстанского экспортировалось в другие страны, передает ТАСС.

В АФМ пояснили, что одно из товариществ с ограниченной ответственностью (ТОО) в 2021-2022 годах экспортировало в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан российское зерно в объеме 8,3 тысячи тонн на сумму более одного миллиарда тенге (2,2 миллиона долларов).

Чтобы получить льготный экспортный тариф, казахстанская компания использовала фиктивные счета-фактуры местных крестьянских хозяйств, якобы подтверждающие казахстанское происхождение зерна. Серые схемы позволили уклониться от транзитного тарифа, что причинило ущерб ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» на сумму почти 150 миллионов тенге (336 тысяч долларов). Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что долгосрочное хранение запасов зерна, скопившихся из-за рекордного урожая (153,8 миллиона тонн в чистом весе), западных санкций и нарушения логистики, несет риски для российских аграриев.

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Платон Щукин
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