Минобороны подтвердило гибель шести срочников в блиндаже под Курском

МО РФ: шесть срочников погибли в результате нарушений требований безопасности под Курском

Шесть солдат-срочников погибли в результате грубого нарушения требований безопасности в Курской области. Такое заявление сделало Минобороны России, передает РИА Новости.

В ведомстве подтвердили, что военнослужащие погибли в результате пожара в блиндаже. По сведениям Минобороны, все произошло, поскольку в подразделении ЗВО под Курском солдаты неосторожно обращались с горючей жидкостью.

О происшествии стало известно в понедельник, 20 февраля. По информации Telegram-канала Mash, взрыв произошел в блиндаже, когда солдаты срочной службы топили печь в курском селе Горналь. После чего один из них плеснул в огонь горючую жидкость, а затем возник пожар.