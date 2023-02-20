Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:08, 20 февраля 2023Россия

Минобороны подтвердило гибель шести срочников в блиндаже под Курском

МО РФ: шесть срочников погибли в результате нарушений требований безопасности под Курском

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Шесть солдат-срочников погибли в результате грубого нарушения требований безопасности в Курской области. Такое заявление сделало Минобороны России, передает РИА Новости.

В ведомстве подтвердили, что военнослужащие погибли в результате пожара в блиндаже. По сведениям Минобороны, все произошло, поскольку в подразделении ЗВО под Курском солдаты неосторожно обращались с горючей жидкостью.

О происшествии стало известно в понедельник, 20 февраля. По информации Telegram-канала Mash, взрыв произошел в блиндаже, когда солдаты срочной службы топили печь в курском селе Горналь. После чего один из них плеснул в огонь горючую жидкость, а затем возник пожар.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Минобороны России опубликовало карту боевых действий в зоне спецоперации
Раскрыт дизайн iPhone 15
Появились кадры с места смертельного пожара в подмосковном ТЦ
Байден пообещал передать Украине около 700 танков и тысячи бронемашин
Ericsson сообщила о массовых увольнениях
В Варшаве запретили носить оружие на фоне визита Байдена
Французские духи оказались под угрозой из-за глобальной проблемы
В Италии заявили о возможности поставки самолетов Украине
Байден пообещал предоставить Украине дополнительную военную помощь
Байден покинул Киев
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.