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22:42, 20 февраля 2023Мир

В НАТО заявили о высоком расходе боеприпасов украинскими войсками

Столтенберг: Украина расходует больше боеприпасов, чем производят западные страны
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Sven Hoppe / Globallookpress.com

Украина на сегодняшний день расходует больше боеприпасов, чем производят западные страны, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет ТАСС со ссылкой на эфир CNN.

Генсек Североатлантического альянса уточнил, что в НАТО говорили об этом ранее. «Расход боеприпасов выше, чем наше производство. Пока мы использовали имеющиеся запасы, но нам надо и наращивать производство», — подчеркнул он.

Руководитель считает, что нельзя недооценивать Россию, так как она имеет значительные людские ресурсы. «Количество — это уже само по себе качество», — уточнил он.

Ранее генсек НАТО заявил, что Североатлантический альянс не собирается отправлять свои войска и технику на Украину. Он признал наличие проблем у альянса из-за предоставления военной помощи Украине.

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Марина Совина
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