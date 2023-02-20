В НАТО заявили о высоком расходе боеприпасов украинскими войсками

Столтенберг: Украина расходует больше боеприпасов, чем производят западные страны

Украина на сегодняшний день расходует больше боеприпасов, чем производят западные страны, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет ТАСС со ссылкой на эфир CNN.

Генсек Североатлантического альянса уточнил, что в НАТО говорили об этом ранее. «Расход боеприпасов выше, чем наше производство. Пока мы использовали имеющиеся запасы, но нам надо и наращивать производство», — подчеркнул он.

Руководитель считает, что нельзя недооценивать Россию, так как она имеет значительные людские ресурсы. «Количество — это уже само по себе качество», — уточнил он.

Ранее генсек НАТО заявил, что Североатлантический альянс не собирается отправлять свои войска и технику на Украину. Он признал наличие проблем у альянса из-за предоставления военной помощи Украине.