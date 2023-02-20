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14:31, 20 февраля 2023Россия

Российские истребители сбили в воздушном бою под Харьковом украинский Су-27

Минобороны заявило о сбитом в воздушном бою в Харьковской области истребителе Су-27 ВСУ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Истребители Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожили в бою в районе города Изюм Харьковской области самолет Су-27 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он добавил, что за сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 15 украинских беспилотников в районе Владимировки, Коломыйчихи, Змиевки, Рубежного, Площанки, Краснореченского и Кременной Луганской народной республики (ЛНР), Егоровки, Новоандреевки, Волновахи и Еленовки Донецкой народной республики (ДНР), а также возле Лесного Запорожской области.

Кроме того, российским ПВО удалось перехватить один снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщил Конашенков.

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По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 8465 единиц военной автомобильной спецтехники, 4157 орудий полевой артиллерии и минометов, 1031 боевую машину РСЗО, 7945 боевых бронемашин, 405 зенитных ракетных комплексов, 3193 беспилотника, 386 самолетов и 210 вертолетов ВСУ.

17 февраля ведомство сообщало о сбитом в районе села Никольское Херсонской области украинском вертолете Ми-8. Кроме того, 14 февраля Минобороны отчиталось об уничтожении в районе Черевковки ДНР истребителя МиГ-29, а также еще одного вертолета Ми-8 в небе над селом Славянкой.

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Константин Лысяков
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