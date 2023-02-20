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17:06, 20 февраля 2023Россия

Москвичка заступилась за швырнувшего их сына в сугроб мужа

SHOT: жительница Зеленограда заступилась за мужа, швырнувшего их сына в сугроб

Кадр: Telegram-канал SHOT

Жительница Зеленограда заступилась за мужа, который взял за шиворот их трехлетнего сына, упавшего на дороге, и швырнул в сугроб. Разговор с москвичкой опубликовал Telegram-канал SHOT.

По словам женщины, по дороге из магазина ребенок не захотел давать родителям руку. Взрослые убедились в отсутствии машин и разрешили сыну идти самостоятельно, но в результате мальчик упал. Россиянка заявила, что «от испуга оцепенела и вообще никак не отреагировала», однако ее супруг быстро убрал малыша с проезжей части. «В сугроб убрал, чтобы счистить [грязный] снег», — объяснила она.

Москвичка добавила, что резонансное видео не отображает полной картины произошедшего. По ее словам, после инцидента ребенка очистили от грязи и дали ему шоколадку, а затем семья направилась домой.

Как пишет SHOT, сейчас мужчина объясняет свой поступок в Следственном комитете и прокуратуре.

Ранее в сети появились кадры, на которых видно идущих по проезжей части мужчину с коляской, женщину и отстающего от них маленького ребенка. Мальчик пытается нагнать родителей, но спотыкается и падает, после чего отец хватает его за шкирку и бросает в сугроб. При этом малыш начинает плакать. Затем семья уходит из кадра. Столичное управление СК организовало по факту инцидента проверку.

15 февраля в интернет попали кадры, на которых жительница Новосибирска бьет по щекам сына. Как стало известно, школьник нашел в сети стихи сомнительного содержания о мусульманах и прочел их во время записи видео для друзей. Это увидела его мать и разозлилась. «Пока ты на коленях не извинишься перед всеми мусульманами, ты мне не сын», — говорит женщина на записи. После чего мальчик, стоя на коленях, приносит извинения.

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Константин Лысяков
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