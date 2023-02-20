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11:28, 20 февраля 2023Мир

В США сравнили военную помощь КНР России с билетом на «Титаник»

ABC: сенатор США Грэм сравнил военную помощь КНР России с билетом на «Титаник»

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Сенат Соединенных Штатов считает, что любая оказывающая военную помощь РФ страна заплатит за это высокую цену. Об этом заявил в интервью американскому каналу ABC конгрессмен Линдси Грэм, сравнив помощь Китая России с билетом на «Титаник».

«Это было бы все равно что купить билет на «Титаник» после того, как вы посмотрели фильм. Не стоит этого делать. На мой взгляд, самая катастрофическая вещь», — цитирует РБК сенатора.

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10 декабря 2021

Грэм предостерег Китай от военного сотрудничества с Российской Федерацией. По его словам, такие действия Пекина станут катастрофичной ошибкой в отношениях Вашингтона с Китайской Народной Республикой.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что увидел у Китая желание помочь России вооружениями для проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

До этого представитель МИД КНР Ван Вэньбинь призвал Вашингтон пересмотреть свою позицию по украинскому конфликту. «Мы настаиваем, чтобы США как следует задумались над своими действиями и предприняли реальные шаги для примирения и продвижения мирных переговоров», — сказал он.

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Глеб Бажуткин
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