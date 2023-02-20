На Украине раскрыли сроки получения информации о дате визита Байдена

Глава офиса Зеленского Ермак: о визите Байдена в Киев достоверно стало известно 17 февраля

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в эфире телеканала «Рада» раскрыл сроки, когда Киев получил информацию о визите американского лидера Джо Байдена. По его словам, достоверно дата поездки стала известна 17 февраля, передает РИА Новости.

Чиновник уточнил, что визит главы Белого дома готовился достаточно давно. Точно о нем стало известно в прошлую пятницу, когда украинская администрация разговаривала с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

«Визит готовился в режиме большой конфиденциальности в связи с вопросами безопасности, поэтому мало кто о нем знал», — добавил Ермак.

20 февраля Байден посетил Киев с необъявленным визитом. По данным The New York Times, политик прибыл в украинскую столицу на поезде из Польши. Американский лидер встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским, выразил приверженность территориальной целостности Украины и пообещал дальнейшую поддержку, в том числе новый пакет военной помощи.

