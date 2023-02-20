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18:22, 20 февраля 2023Забота о себе

Сьюки Уотерхаус назвала самое большое испытание в романе со звездой «Сумерек»

Модель Сьюки Уотерхаус призналась, что тяжело переносит разлуку с Робертом Паттинсоном
Сьюки Уотерхаус

Сьюки Уотерхаус. Фото: Neil Hall / Reuters

Сьюки Уотерхаус призналась, что тяжело переносит разлуку с Робертом Паттинсоном, с которым встречается пять лет. Модель и актриса в интервью The Sunday Times назвала самое большое испытание в романе со звездой «Сумерек» и «Бэтмена».

Отношения 31-летнней Уотерхаус и 36-летнего Паттинсона длятся с 2018 года. Пара живет в Лондоне и старается не привлекать лишнего внимания к своей личной жизни. В интервью модель обмолвилась, что не может поверить, что счастлива с кем-то в течение пяти лет. «Я в шоке», — так лаконично она описывает свои эмоции.

Уотерхаус рассказала, что плохо переносит разлуку с любимым. Даже во время длительных рабочих поездок они выкраивают время, чтобы встретиться дома по выходным. «Два месяца — это самое долгое время, которое мы провели порознь с тех пор, как начали встречаться», — говорит она.

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На вопрос, что делает ее отношения с Паттинсоном счастливыми и крепкими, Уотерхаус ответила: «Я всегда волнуюсь, когда вижу, как высвечивается его имя в телефоне во время звонка или даже СМС. Думаю, он относится ко мне так же».

Нам всегда есть о чем поговорить с Робертом. И я нахожу его забавным

Сьюки Уотерхаусмодель, актриса

До романа с Паттинсоном Уотерхаус встречалась с актерами Брэдли Купером и Диего Луной, а также музыкантом Майлзом Кейном. Звезда «Сумерек» ранее состоял в отношениях с партнершей по саге Кристен Стюарт и певицей FKA Twigs.

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Вера Владзиевская
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