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17:08, 20 февраля 2023Силовые структуры

Полицейские задержали мужчину после взрыва «подарка» в руках москвички

В Новой Москве задержали 26-летнего мужчину, отправившего взорвавшийся подарок знакомой

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Новой Москве полицейские задержали 26-летнего молодого человека, отправившего взорвавшийся «подарок» 22-летней знакомой. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщает Telegram-канал 112.

По данным ведомства, мужчина пытался уехать из города, так как его отец предупредил о возможном задержании. Отмечается, что фигурант сделал самодельное взрывное устройство из пиротехники.

Ранее стало известно, что Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело из-за взорвавшегося «подарка». По данным следствия, 20 февраля фигурант упаковал в коробку самодельное взрывное устройство и положил его возле подъезда жилого дома на улице Изумрудной в Троицке, подписав именем девушки.

В результате хлопка москвичка получила повреждения лица и левой руки.

Прокуратура Москвы показала фотографию коробки. В ней была бутылка с жидкостью для розжига. Родная сестра пострадавшей рассказала, что мужчина долгое время добивался внимания ее сестры. Молодой человек живет рядом и постоянно следил за девушкой.

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Екатерина Власова
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