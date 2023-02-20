Стало известно об интересе к российской «Защите»

«Росэлектроника»: к российской системе «Защита» проявляют интерес иностранные заказчики

К российской системе противодействия беспилотным летательным аппаратам «Защита» проявляют интерес иностранные заказчики. Об этом ТАСС в преддверии международной выставки вооружений International Defence Exhibition and Conference (IDEX) 2023, проходящей в Абу-Даби (ОАЭ), стало известно от «Росэлектроники».

«Работа по продвижению "Защиты" идет достаточно активно. Есть ряд иностранных заказчиков, которые проявляют реальный интерес к комплексу. Где-то этот интерес уже на этапе подписания контракта, где-то на более ранней стадии», — сообщили в холдинге.

Ранее ТАСС стало известно от «Росэлектроники», что мобильную систему противодействия беспилотникам «Защита» могут представить на выставке IDEX 2023.

Агентство напоминает, что эта система способна опознавать летательные аппараты в секторе от 30 до 360 градусов, а на дистанции до 12 километров определять их тип. Отмечается, что «Защита» может обнаружить местоположение пульта управления беспилотником и разрывать канал связи с ним в диапазоне от 400 до 6000 мегагерц в радиусе два километра.

