Зеленский объяснил отказ защищать Артемовск любой ценой

Зеленский заявил, что ВСУ не будут защищать Артемовск любой ценой, это не большой город

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не будут защищать Артемовск (украинское название — Бахмут) любой ценой и до последнего солдата. Отказ украинский лидер объяснил тем, что Артемовск не особенно большой город.

Это не особенно большой город. Собственно, как и многие другие <…> в Донбассе. Нам важно его отстоять, но не любой ценой и чтобы все погибли. Мы будем воевать, пока это разумно. Русские потом хотят дальше до Краматорска и Славянска, до границ Донбасса и до Днепра, если смогут. Мы сопротивляемся, а тем временем готовим следующее контрнаступление

Владимир Зеленский Президент Украины

Комментируя заявления президента Франции Эммануэля Макрона о нежелании видеть Россию «разгромленной», Зеленский выразил мнение, что французский лидер «тратит время», поскольку «это будет бесполезный диалог».

Если они решили изолироваться в мечте о восстановлении старой советской империи, мы ничего не можем с этим поделать, это их дело, сотрудничать или нет с сообществом наций на основе взаимного уважения Владимир Зеленский Президент Украины

Мнение Макрона

18 февраля президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Le Journal du Dimanche заявил, что Париж никогда не выступал и не будет выступать за разгром России.

По его словам, некоторым хотелось бы «в первую очередь разгромить Россию» и «атаковать ее на собственной территории». «Но это никогда не было и никогда не будет позицией Франции», — заявил он.

Президент Франции высказался о необходимости того, чтобы «украинское наступление пошатнуло российский фронт и заставило Москву вернуться за стол переговоров». Однако, считает он, «ни одной из сторон не удастся добиться полной победы».

Кроме того, Макрон считает, что Украина «самостоятельно не может вновь обрести свои границы, так как никто из союзников не готов отправить свои войска на театр военных действий».

Гарантии в «мирном плане» Зеленского

Также Владимир Зеленский в интервью Corriere della Serra заявил, что его «мирный план» предусматривает гарантии США, Китая и других «крупных держав».

Он выразил надежду на то, что международное сообщество поддержит его план, который «направлен на достижение мира во всем мире» и включает в себя гарантии США, Китая и крупных держав. Также он понадеялся, что в отношении украинского кризиса «Пекин придерживается прагматичной позиции». «Иначе мы рискуем получить третью мировую войну», — добавил украинский лидер.

Говоря об отношениях Украины и Китая, Зеленский напомнил, что они «всегда были очень хорошими», страны поддерживают интенсивные экономические отношения на протяжении многих лет, «и в интересах всех, чтобы они не изменились». «Глобальная задача состоит в том, чтобы предотвратить любой риск ядерного конфликта», — заключил президент Украины.

Позиция России

В декабре 2022 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главной составляющей «мирного плана» по Украине является признание четырех новых регионов России. Без этого пункта урегулирование ситуации невозможно, добавил он.

Не может существовать никакой "мирный план" Украины, который не учитывает сегодняшних реалий с российской территории, с вхождением в состав России новых регионов Дмитрий Песков Официальный представитель Кремля

В свою очередь постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что инициатива Зеленского не имеет ничего общего с реальностью. По его словам, Киев «всегда выступает с разными экстравагантными идеями», и нынешний мирный план из десяти пунктов является одной из ней.