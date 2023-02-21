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12:56, 21 февраля 2023Россия

Раскрыты доходы Пригожина от компаний в Африке и на Ближнем Востоке

FT: Пригожин мог получить доход в $250 млн от компаний в Африке и на Ближнем Востоке

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин мог заработать около 250 миллионов долларов благодаря деятельности компаний, добывающих природные ресурсы в странах Африки и Ближнего Востока. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

FT проанализировала финансовые отчеты компаний «Евро полис», «М Инвест» и «Меркурий» до декабря 2021 года. Цифры были проанализированы вплоть до декабря 2021, когда некоторые компании уже находились под санкциями США и Евросоюза из-за связей с Пригожиным.

«М Инвест» занимается добычей золота в Судане, «Меркурий» работает в нефтегазовом секторе Сирии, а «Евро полис», предположительно, занимается добычей углеводородов в САР.

Согласно отчетам, санкции почти не повлияли на деятельность названных организаций. Компания «Евро полис», находящаяся под американскими ограничениями с 2018 года, в 2020 году получила выручку в размере 134 миллионов долларов, ее прибыль составила 90 миллионов долларов.

«М Инвест», которая также находится три года под санкциями США, отчиталась о выручке в размере 2,6 миллиона долларов в 2021 году. «Меркурий» отчиталась о «нулевой выручке», однако за предыдущие три года заработала 67 миллионов долларов. Выручка еще двух неназванных компаний в 2021 году составила более шести миллионов долларов.

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что деятельность российской частной военной компании «Вагнер» в Африке стабилизирует безопасность в регионе, их работа является вкладом в нормализацию обстановки на континенте.

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Варвара Кошечкина
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