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17:38, 21 февраля 2023Мир

МИД вызвал посла Бангладеш из-за запрета на заход в порты для российских судов

МИД РФ вызвал посла Бангладеш из-за запрета на заход в порты 69 российских судов

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

МИД России вызвал посла Бангладеш в Москве Камрула Ахсана, в ходе встречи обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и запрет на заход в порты страны 69 российских кораблей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе состоявшейся беседы обсудили нынешнее состояние российско-бангладешского сотрудничества, ряд аспектов которого вызывает у российской стороны серьезную обеспокоенность. В частности, привлекли внимание главы дипломатической миссии к информации о решении властей его страны запретить заход в свои порты российским судам, перевозящим грузы для Бангладеш», — говорится в сообщении.

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Дмитрий Сотак
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