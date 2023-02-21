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22:32, 21 февраля 2023Россия

Сенатор прокомментировал выступление Байдена в Варшаве

Сенатор Клишас: Байден рассказал миру, как страна с неонацистской идеологией ценит свободу
СюжетРоссия и НАТО:
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Американский президент Джо Байден, лидер государства с неонацистской идеологией, рассказал всему миру, как Соединенные Штаты ценят свободу и права человека, заявил глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас в своем Telegram-канале.

«США, государство с неонацистской идеологией американской исключительности, силой оружия насаждающие американское лидерство по всему миру, толпе польских и прочих русофобов рассказали, как ценят свободу, права человека и суверенитет других государств», — отметил Клишас.

Ранее Байден заявил о сплоченности НАТО в вопросах поддержки Украины в конфликте с Россией. Он также подчеркнул, что альянс не будет разделен.

Президент США прибыл с Украины в польский Жешув 20 февраля. Отмечалось, что в аэропорту Жешув-Ясенка политика ждет самолет, который доставит его в Варшаву. В польской столице Байден остановится в отеле Marriot, куда по традиции ездят американские президенты.

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Варвара Кузьмина
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