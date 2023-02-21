Путин заявил об абсолютном большинстве поддерживающих спецоперацию

Путин заявил, что в России абсолютное большинство граждан поддерживают спецоперацию

Абсолютное большинство граждан России поддерживают специальную военную операцию на Украине (СВО). Об этом во вторник, 21 февраля, заявил президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию, прямая трансляция речи главы государства доступна в Telegram-канале Кремля.

«Абсолютное большинство граждан заняли принципиальную позицию по СВО. В этой поддержке проявился настоящий патриотизм, который исторически присущ нашему народу», — сказал президент.

Также он рассказал, что во время подготовки выступления он написал длинный список героических подразделений.

Во время послания парламенту Путин также заявил, что Россия не воюет с народом Украины, который оказался заложником киевских властей и стран Запада.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).