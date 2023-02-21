Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:32, 21 февраля 2023Россия

Путин заявил об абсолютном большинстве поддерживающих спецоперацию

Путин заявил, что в России абсолютное большинство граждан поддерживают спецоперацию

Фото: РИА Новости

Абсолютное большинство граждан России поддерживают специальную военную операцию на Украине (СВО). Об этом во вторник, 21 февраля, заявил президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию, прямая трансляция речи главы государства доступна в Telegram-канале Кремля.

«Абсолютное большинство граждан заняли принципиальную позицию по СВО. В этой поддержке проявился настоящий патриотизм, который исторически присущ нашему народу», — сказал президент.

Также он рассказал, что во время подготовки выступления он написал длинный список героических подразделений.

Материалы по теме:
«Что, пацаны поедут, а ты нет?» Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
«Что, пацаны поедут, а ты нет?»Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
24 ноября 2022
«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
«Важно доказать заболевание»Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
29 сентября 2022
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

Во время послания парламенту Путин также заявил, что Россия не воюет с народом Украины, который оказался заложником киевских властей и стран Запада.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Путин высказался о ходе спецоперации
Путин рассказал об экономическом фронте против России
Путин назвал бесценным опыт специальной военной операции
Путин извинился перед военными
Путин поручил дать всем участникам СВО регулярный отпуск раз в полгода
Путин заявил о попытках Украины получить ядерное оружие
Путин предложил создать госфонд для помощи родным погибших участников СВО
Сервисы ВГТРК подверглись DDoS-атаке во время трансляции послания Путина
Путин объявил минуту молчания в память погибших в ходе СВО
Путин высказался о наказании для предателей России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.