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16:37, 21 февраля 2023Мир

Боррель рассказал о вопросе Китая к ЕС о военной поддержке России

Боррель: главный дипломат КНР Ван И спросил, почему ЕС волнует тема военной поддержки РФ
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Johanna Geron / Reuters

Глава канцелярии Комиссии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И спросил у главы европейской дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозепа Борреля, почему Европу волнует тема возможной военной поддержки России. Об этом Боррель рассказал на пресс-конференции в НАТО, передает ТАСС.

Дипломат заявил, что в Мюнхене у него состоялся откровенный разговор с Ван И, с которым европейского чиновника связывают хорошие отношения. В ходе беседы главный дипломат КНР дал понять, что Китай не поставляет оружие РФ как одной из сторон конфликта и не намерен этого делать, так как это является одним из принципов внешней политики страны.

В то же время Ван И задал Боррелю на эту тему вопрос. «Почему тебя беспокоит то, что я могу дать оружие России, если ты даешь оружие Украине?» — поинтересовался дипломат. Боррель добавил, что в ответ ему пришлось объяснять китайскому коллеге разницу между этими поставками, а также рассказать, какую угрозу конфликт на Украине несет ЕС.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что КНР рассматривает возможность оказания военной поддержки России. По его словам, речь идет о помощи в виде оружия и боеприпасов.

В ответ МИД Китая призвал США прекратить распространять дезинформацию. В Министерстве также добавили, что политика КНР нацелена на урегулирование конфликта на Украине мирным путем.

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Полина Матюхина
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